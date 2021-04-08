Американские специалисты заявили, что британский штамм коронавируса уже стал наиболее распространенным в стране. Такое заявление сделала глава Центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски, передает CNN.

Она рассказала, ссылаясь на последние оценки, которые были получены на основе проведенных CDC наблюдений, что вариант В.1.1.7 на сегодняшний день является самой распространенной из тех разновидностей, которые циркулируют в США.

По данным CDC, в стране зарегистрировано уже 16 275 случаев заражения этой разновидностью COVID-19.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции: заразились 30 921 975 человек, cкончались 559 109 пациентов.

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