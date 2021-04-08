Представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили рост военной активности России возле границ Украины. Встреча, в которой приняли участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Аманда Дори и коллеги из указанных стран-членов НАТО, прошла в онлайн-формате. Об этом сообщает сайт Пентагона.

Как сообщается, участники совещания обсудили беспокоящие их вопросы насчет «увеличения военной активности России в регионе».

Отмечается, что они также «подтвердили свою решительную поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям».

В заявлении Пентагона также подчеркивается, что «дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года».

Minval.az