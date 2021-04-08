Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уволил главу министерства здравоохранения страны Яна Блатны, сообщает Чешское телевидение.
«Пост главы минздрава Чехии займет директор Факультетской больницы в Праге Петр Аренбергер», — заявил премьер-министр.
По словам Блатны, решение Бабиша политически мотивировано. Экс-министр добавил, что его совесть чиста, и он исполнял свои обязанности, используя все знания и силы. По поводу утверждения вакцин от коронавируса, он сказал, что всегда выступал за использование только проверенных препаратов, которые не нанесут вред людям.
Аренбергер станет четвертым министром здравоохранения Чехии за время пандемии коронавируса.