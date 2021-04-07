НАТО пригласила Украину к участию как минимум в семи учениях альянса, которые пройдут в 2021 году. Как сообщило в среду Министерство обороны Украины на своем сайте, Киев расценивает это как доверие со стороны членов организации.

«Среди учений, к участию в которых Североатлантический альянс пригласил Украину, — Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda», — отметили в министерстве. Уточняется, что это решение альянса связано с полученным Украиной в июне 2020 года статусом партнера НАТО с расширенными возможностями.

Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что привлечение Украины к учениям говорит о доверии членов альянса.

«Мы много лет во время совместных учений и тренировок, участия в органах военного управления приобретали взаимную совместимость с НАТО. Украинские военные приобрели хорошую репутацию профессиональных, находчивых и смелых среди коллег из альянса. Это признание трансформировалось в доверие и готовность привлекать украинцев к отработке «Коллективной обороны», которая для НАТО заключается в том, что нападение на любую из стран-членов рассматривается как нападение на всех», — заявил Таран, слова которого приводит министерство.

Minval.az