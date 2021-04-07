На следующей неделе администрация президента США Джо Байдена запустит программу помощи при похоронах, в рамках которой гражданам будет предоставляться финансовая поддержка в размере до 9 тысяч долларов. Об этом сообщает The Washington Post.

Деньги буду выделяться на похороны каждого американца, умершего от COVID-19. Программа будет доступна для семей, независимо от уровня их доходов, при условии, что они предъявят необходимые документы, а также не получали аналогичных пособий по другой программе.

Поскольку количество людей, которые будут иметь право на участие, неизвестно, на данный момент нет окончательной стоимости программы, однако, отмечает издание, уже можно предположить, что она может составить несколько миллиардов долларов.

Запуск новой инициативы связан с колоссальными потерями от коронавируса в стране. Так, на сегодняшний день уже более 557 тысяч американцев умерли от COVID-19.

Minval.az