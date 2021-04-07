Число проявлений антисемитизма с применением насилия в 2020 году снизилось в мире из-за карантинных мер на 19% по сравнению с 2019 годом, при этом число случаев осквернения еврейских кладбищ и памятников выросло на 25%, говорится в докладе Центра Кантора.

Центр Кантора, исследующий антисемитизм, представил в среду ежегодный доклад о ненависти к евреям в мире.

«Число проявлений антисемитизма с применением насилия по сравнению с 2019 годом сократилось из-за введенных карантинных мер на 19% — с 456 инцидентов до 371. Кроме того, на 37% (со 170 случаев в 2019 году до 107 в 2020 году) сократилось число случаев нанесения физических увечий, а количество случаев причинения ущерба частной собственности снизилось на 35% (со 130 до 84 инцидентов) лишь благодаря тому, что люди преимущественно оставались дома», — говорится в докладе, передает РИА Новости.

Однако наблюдался 25-процентный рост случаев осквернения еврейских кладбищ и актов вандализма в отношении мемориалов памяти жертв Холокоста и других еврейских памятников (с 77 до 96 инцидентов), поскольку эти объекты открыты и не охраняются. Также на 19% по сравнению с 2019 годом (с 53 до 63 инцидентов) выросло число оскверненных вандалами синагог.

«Рост проявлений антисемитизма был зафиксирован на Украине, а снижение — в Австралии, Великобритании, и особенно во Франции и Канаде. Тревожные тенденции по-прежнему наблюдались в Германии и США. В Германии был зарегистрирован рост общего числа инцидентов, когда противодействие вакцинации породило сравнение сложившейся ситуации с Холокостом, и продолжалось осквернение еврейских мемориалов и кладбищ», — отмечают специалисты.

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