Экс-президент США Дональд Трамп в рейтинге миллиардеров Forbes опустился почти на 300 позиций, из-за того, что его состояние за четыре года у власти уменьшилась более чем на миллиард долларов. Так, в списке миллиардеров, который накануне опубликовал Forbes, Трамп занял 1299 место с его 2,4 млрд долларов. Хотя еще прошлом году он занимал 1001 место.

По данным Forbes, стоимость активов Трампа в январе 2017 года, когда он пришел к власти, составляла 3,5 млрд долларов.

Отмечается, что его рейтинг упал, так как экс-президент не успевал за другими миллиардерами, капиталы которых росли.

«Так и должно быть. Политик не должен зарабатывать деньги, находясь у власти, богатый человек должен уйти с должности с меньшими доходами», — отметил Трамп изданию The Hill.

В прошлом месяце Bloomberg опубликовал подобные данные, отметив, что собственный капитал бывшего президента упал с 3 млрд долларов до 2,3 млрд за время его президентства.

Bloomberg считает, что пандемия и последствия атаки на Капитолий 6 января со смертельным жертвами существенно повлияли на его бизнес-империю.

Несколько предприятий Трампа, в частности гостиницы, казино и офисные помещения пострадали во время пандемии, поскольку рабочие места сокращались, а туризм остановился из-за ограничений на поездки.

Minval.az