Посол Китая в Анкаре Лю Шаобин был вызван в МИД Турции, где ему была выражена обеспокоенность турецкой стороны в связи с публикациями дипмиссии в соцсетях. Об этом сообщили источники в турецких официальных кругах.

Согласно информации, речь идет о сообщениях на странице посольства в Твиттер.

Ранее во вторник посольство КНР в Турции отметило аккаунты лидера оппозиционной партии IYI Parti (Хорошая партия) Мерал Акшенер и мэра Анкары Мансура Яваша в своей публикации в Твиттер следующего содержания: “Китайская сторона решительно выступает против и решительно осуждает любое лицо или силу, которые в какой-либо угрожают суверенитету Китая и его территориальной целостности. Китайская сторона оставляет за собой право на правомерный ответ».

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