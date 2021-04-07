Компания Facebook рассказала подробности об утечке данных более 533 млрд пользователей, передает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Как заявили в Facebook, причиной утечки стал не хакерский взлом систем, а извлечение данных с платформы из-за уязвимости системы. Отмечается, что эта уязвимость была устранена два года назад, так что данные были похищены не позднее этого времени.

Напомним, 3 апреля стало известно, что на хакерском форуме появились личные данные 533 млн пользователей Facebook из 106 стран, в том числе данные около 10 млн пользователей из России. Роскомнадзор направил запрос руководству компании с требованием предоставить максимально полную информацию о произошедшей утечке данных российских пользователей.

Minval.az