Иранское судно, принадлежащее Корпусу стражей исламской революции (КСИР), подверглось нападению возле побережья Эритреи в Красном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на Al-Arabiya.

Инцидент на иранском судне в Красном море произошел из-за взрыва заложенных в корпусе мин, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники.

По информации источников, произошел взрыв мин, прикрепленных к корпусу судна. Сообщается, что судно Saviz «в течение нескольких лет занималось в регионе наблюдением и поддержкой иранских военных кораблей, которые, в свою очередь, отправляли для сопровождения торговых».

В свою очередь Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщает, что самодельное взрывное устройство якобы к судну прикрепил израильский диверсант.

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