Соединенные Штаты потерпели неудачу в ходе испытаний новейшего гиперзвукового оружия, которые состоялись 5 апреля, говорится в распространенном заявлении военно-воздушных сил страны.

«ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля в ходе первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель», — говорится в заявлении американских ВВС, которое приводит РИА Новости.

В августе 2020 года исследовательская служба конгресса США сообщила, что профильные институты ВС США работают по трем направлениям в области гиперзвукового оружия: неядерный быстрый удар (Conventional Prompt Strike, планирующий блок и баллистическая ракета, запускаемые с подлодок типа «Вирджиния»), гиперзвуковое оружие дальнего действия (Long-Range Hypersonic Weapon, разработка сухопутных войск – планирующий блок с дальностью действия порядка 2200 километров) и оружие быстрого реагирования воздушного базирования (AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon — боевой блок, способный развивать скорость до 20 махов и дальностью полета порядка 925 километров).

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