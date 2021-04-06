Вакцины против коронавируса не обеспечивают полной защиты от заражения, поэтому после прививки необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности. Об этом заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, комментируя по просьбе журналистов сообщения о том, что президент Аргентины Альберто Фернандес сдал положительный тест на коронавирус после вакцинации российским препаратом «Спутник V».

Харрис напомнила, что «некоторые люди, даже будучи вакцинированными, могут быть инфицированы». «Даже если эффективность вакцины очень высока и составляет, например, 90%, то все еще есть 10% людей, прошедших вакцинацию, которые могут заразиться», — пояснила она.

По ее словам, вероятность развития COVID-19 после вакцинации выше, если человек сделал прививку, уже будучи инфицированным, или же заразился в течение первых нескольких дней после вакцинации. Официальный представитель ВОЗ в этой связи рекомендовала всем, кто сделал прививку от коронавируса, продолжать соблюдать меры предосторожности, включая физическое дистанцирование.

Minval.az