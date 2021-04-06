Король Иордании Абдалла II принял решение уладить конфликт со своим единокровным братом принцем Хамзой бен Хусейном внутри правящей хашимитской семьи. Об этом сообщается в заявлении королевской канцелярии, переданном в понедельник агентством Petra.

«Король Абдалла II поручил своему дяде принцу Хасану бен Талалу взять в свои руки улаживание возникшей проблемы в соответствии с традициями хашимитской семьи», — указывается в документе. Королевская канцелярия отмечает, что принц Хамза «согласился на предложенный королем вариант и выразил свою верность хашимитскому дому».

В примирительном послании монарху Хамза бен Хусейн подчеркнул, что «интересы Иордании должны быть поставлены выше всяких других соображений». «Мы все поддерживаем короля, его усилия по защите отечества и улучшению жизни подданных», — написал принц, пообещав, что будет «опорой Абдалле II и наследнику престола».

Minval.az