Власти КНДР подвергли резкой критике доклад ООН, в котором утверждается, что в стране от хронического недоедания, вызванного закрытием границ, страдают около 95 тыс. детей. Соответствующее заявление представителя министерства общественного здравоохранения опубликовало во вторник агентство ЦТАК.

«Категорически отвергаем эти утверждения как наглую, безосновательную ложь», — подчеркнул чиновник. «Необходимо всерьез изучить вопрос о том, насколько эффективным является так называемое «гуманитарное сотрудничество», осуществляемое под вывеской ООН и [иностранных] НПО, и принять решительные контрмеры против этих организаций, поддерживающих враждебные для нас силы», — добавил представитель министерства.

Он также указал, что здоровье и снабжение детей пищей является «главным приоритетом» властей КНДР, «несмотря на трудности и массовый дефицит». Чиновник обвинил экспертов ООН в искажении реальной ситуации с целью очернить образ народной республики.

В опубликованном недавно докладе ООН, основанном на опросе сотрудников работающих в КНДР неправительственных организаций, отмечалось, что из-за закрытия властями границ около 95 тыс. детей, страдающих от недоедания, не смогут получить продовольственную и врачебную помощь, а еще 440 тыс. грудных детей, кормящих матерей и беременных женщин останутся без необходимых им витаминов и пищевых добавок.

КНДР полностью закрыла свои границы с января прошлого года, чтобы предотвратить проникновение извне коронавирусной инфекции. В стране с начала пандемии не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Minval.az