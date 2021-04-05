Из центральной тюрьмы нигерийского города Оверри в штате Имо в понедельник, 5 апреля, сбежали по меньшей мере две тысячи заключенных. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на The Nation.

Отмечается, что группа вооруженных бандитов атаковала около 01:00 по местному времени тюрьму, которая находится вблизи дома правительства штата, и освободила не менее двух тысяч заключенных. Ранее нигерийская версия британской газеты The Guardian​​​​​​ сообщила о 1,5 тыс. бежавших из тюрьмы.

Нападавшие использовали динамит, чтобы взорвать часть тюремной стены. Вслед за этим последовал штурм, в ходе которого погиб один полицейский. По словам очевидца, вооруженная группа прибыла к главному входу на машине с армейскими номерами.

Сейчас к тюрьме направлены дополнительные воинские подразделения. Идет поиск сбежавших заключенных.

The Nation также передает, что одновременно с нападением на тюрьму атаке подвергся центральный отдел полиции штата Имо. В результате еще около 600 человек, находившихся там в предварительном заключении, бежали. Затем нападавшие подожгли здание и стоявшие около служебные автомашины.

Minval.az