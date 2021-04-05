Турция по-прежнему привержена конвенции Монтрё о статусе проливов и осознает ее преимущества. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам совещания в Президентском комплексе в Анкаре.

“Мы считаем преимущества, которые Монтрё дает нашей стране, важными, и мы будем оставаться приверженными этому соглашению, пока не найдем лучшие возможности”, — сказал, в частности, турецкий лидер.

Глава государства подчеркнул, что на данный момент у Турции нет намерения выйти из конвенции Монтрё и каких-либо усилий в этом направлении не предпринимается.

Турецкий лидер также отреагировал на критические высказывания относительно планов строительства канала «Стамбул».

“Благодаря Стамбульскому каналу морское судоходство в проливе Босфор будет облегчено, у Турции появится альтернатива под ее суверенитетом, помимо обязательств в рамках конвенции Монтрё. Это борьба за наш суверенитет”, — заявил президент Эрдоган (цитата по «Анадолу»).

Президент назвал “оскорблением героических турецких вооруженных сил” открытое письмо, опубликованное ранее группой адмиралов ВМС Турции в отставке.

Он напомнил, что “каждая атака на демократию в Турции начиналась с заявлений, подобных тому, что сделала группа отставных адмиралов”.

“Заявление группы отставных адмиралов нельзя считать свободой слова, это понятие не включает угроз переворота”, -подчеркнул президент Турции.

Minval.az