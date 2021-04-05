Власти Ирана задержали предполагаемого шпиона, который подозревается в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на Министерство информации (разведки) страны.

Отмечается, что подозреваемый был задержан в провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана. При этом сообщается, что в провинции были задержаны еще несколько человек, которые сотрудничали с иностранными разведками. О каких странах идет речь, не уточняется.

Власти Ирана неоднократно завялил о попытках Израиля вести разведывательную деятельность в стране, а также о причастности этого государства к ряду произошедших в исламской республике политических убийств. 21 марта руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что разведывательные службы США и Израиля пытаются вмешаться в процесс проведения президентских выборов в Иране, запланированных на 18 июня.

Minval.az