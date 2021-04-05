Парижская прокуратура приступила к проверке сообщений о том, что некоторые министры проводили тайные ужины в ресторанах в то время, как на подобные мероприятия в стране действует запрет из-за пандемии коронавируса COVID-19, передают французские СМИ.

В префектуре полиции Парижа со своей стороны указали, что цель расследования — «установить всех организаторов и участников тайных вечеринок, которые проходили вопреки действующим санитарно-эпидемиологическим ограничениям».

Скандал разгорелся после того, как телеканал М6 показал сюжет, в котором рассказывалось, что «некоторое число министров» тайно посещали люксовые рестораны в Париже.

«Икра, шампанское, меню от высококлассных шеф-поваров и обязательно — без масок», — говорилось в сообщении телеканала.

По данным радиостанции Europe 1, цена в подобных ресторанах колеблется от 160 до 490 евро за ужин на одного человека.

После этого глава МВД Франции Жеральд Дарманен написал в твиттере, что «обратился в префектуру полиции Парижа проверить правдивость изложенных фактов с тем, чтобы, в случае их подтверждения привлечь к ответственности организаторов и участников этих тайных ужинов».

Представитель правительства страны Габриэль Атталь в минувшее воскресенье, 4 апреля, в эфире телеканала LCI отметил, что министры обязаны вести себя «безупречно и примерно».

Популярный во Франции шеф-повар Филипп Этчебест раскритиковал владельцев ресторанов, проводивших в своих заведениях подобные вечеринки для вип-посетителей. Он назвал такие мероприятия «глупыми и достойными сожаления». Этчебест напомнил, что подавляющее большинство ресторанов страны соблюдают антикоронавирусные ограничения, а те, кто их нарушает, бросают тень и на законопослушных коллег.

Рестораны во Франции закрыты с октября в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

Minval.az