Номер телефона и другие данные основателя Facebook Марка Цукерберга утекли в Сеть вместе с 533 млн личных сведений других пользователей соцсети в результате масштабной утечки. Об этом сообщает The Sun.

О том, что в слитой базе данных пользователей соцсети есть и сведения о ее создателе, первым заявил эксперт в области кибербезопасности Дэйв Уокер, работающий в американской компании по обеспечению компьютерной безопасности Synack. «Ирония в том, что в утечки попал и Марк Цукерберг. И если журналисты не смогут получить комментарии от Facebook, то можно просто позвонить ему по слитому в Сеть номеру», — написал Уокер.

Издание сообщает, что в открытом доступе находится идентификатор пользователя Цукерберга в Facebook, его номер телефона, адрес, информация о браке. Кроме того, в слитой базе обнаружили данные еще двух соучредителей социальной сети — Криса Хьюза и Дастина Московица.

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