Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз сможет производить около 200 миллионов доз вакцины от коронавируса в месяц, начиная с сентября.

Он напомнил, что в январе Евросоюз произвел 14 миллионов доз, в феврале — 28 миллионов, в марте — 60 миллионов. В следующем квартале Брюссель рассчитывает достичь показателя в 100 миллионов доз.

«Летом показатель будет равняться 120 млн, а начиная с сентября мы выйдем на крейсерскую скорость производства в 200 млн», — сказал Бретон, слова которого приводит «Газета.ру» со ссылкой на Le Parisien.

Еврокомиссар уточнил, что во втором полугодии у Евросоюза будет около 800 миллионов доз препарата.

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