По меньшей мере, 82 боевика были убиты в результате авианалетов ВВС Афганистана на позиции талибов в южной афганской провинции Кандагар, сообщил в воскресенье представитель полиции провинции Джамаль Барикзай, слова которого приводит «Интерфакс».

Помимо ликвидации боевиков были также уничтожены два танка и несколько транспортных средств повстанцев, сказал чиновник.

Минобороны Афганистана сообщило, что в ходе проводимой против террористов операции в ряде районов страны были ликвидировано более 100 боевиков.

Сотрудники афганских сил безопасности также обнаружили и обезвредили 32 самодельных взрывных устройства, заложенных талибами, отметило министерство.

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