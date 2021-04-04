Во Франции неизвестные ограбили и избили местного бизнесмена, политика и общественного деятеля Бернара Тапи и его жену. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на BFM.

Отмечается, что злоумышленники вломились в дом миллионера в департаменте Сена и Марна в ночь на воскресенье, когда хозяева спали. Супругов связали и нанесли им несколько ударов. После ограбления преступники скрылись.

Пострадавшим удалось вызвать медиков, им оказали первую помощь. Травмы супругов не были тяжёлыми, поэтому госпитализация не понадобилась. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

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