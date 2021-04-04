Число умерших из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране за сутки увеличилось на 161 человека — до 63160.

Представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари сообщила, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Исламской Республике возросло за сутки на 11680 — до 1932074, пишет «Анадолу». Состояние 4057 больных оценивается как критическое. От опасной инфекции с начала эпидемии в стране вылечились 1650569 человек.

По сей день в Исламской республике проведено 13111118 тестов. Численность населения Ирана составляет около 83 млн человек.

Minval.az