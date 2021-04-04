По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии, еще 9 пострадали.

Как сообщили в Национальном центре управления стихийными бедствиями Индонезии (BNPD), наводнение вызвали проливные дожди на востоке города Флорес. В результате стихийного бедствия пострадали сотни домов, пишет «Анадолу».

На данный момент найдены тела 20 погибших. Ведутся поиски пропавших без вести пяти человек. Пострадавшие госпитализированы, поисково-спасательные работы продолжаются.

Власти предупредили о проливных дождях в провинциях Аче, Суматра и Центральная Ява, а также в столице Джакарте и Джокьякарте.

Minval.az