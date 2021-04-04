В штате Чхаттисгарх в Индии при столкновении с группой боевиков-маоистов в субботу, 3 апреля, погибли по меньшей мере 22 сотрудника служб безопасности погибли, 31 человек ранен, сообщает ТАСС.

Вооруженное столкновение произошло во время операция по поиску маоистов, в которой принимали участие более двух тысяч спецназовцев. Отмечается, что у маоистов существенные потери.

Движение маоистов, пропагандирующих собственную версию маоизма и марксизма-ленинизма, в Индии берет свое начало с 1960-х годов. Экстремисты скрываются в джунглях и время от времени нападают на деревни, чиновников и полицейских.

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