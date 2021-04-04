Беспорядки из-за COVID-ограничений произошли в ночь на субботу в швейцарском городе Санкт-Галлен, их участники забрасывали полицию бутылками и коктейлями Молотова, полиция, в свою очередь, применила резиновые пули и слезоточивый газ.

По данным полиции города, первые столкновения между протестующими и полицией начались в пятницу вечером.

«В полицейских бросали бутылки, камни, пиротехнику и даже коктейль Молотова. В целях самообороны пришлось использовать резиновые пули. В течение вечера имуществу был нанесен различный ущерб, и, наконец, полиция применила слезоточивый газ в дополнение к резиновым пулям», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.

По данным правоохранителей, в ходе беспорядков пострадали по меньшей мере два человека, 19 участников акции были задержаны, но их отпустили после допроса. Сообщается, что в субботу арестовали 25-летнего гражданина Швейцарии.

Отмечается, что в ходе беспорядков были повреждены предметы и мебель, ущерб оценивается более чем в 53 тысячи долларов.

По данным швейцарских СМИ, участие в акции принимала в основном молодежь, недовольная действующими в стране коронавирусными ограничениями. Как заявила в свою очередь мэр Санкт-Галлена Мария Паппа, «полиция не виновата в том, что молодежи приходится без многого обходиться в пандемию». Она также назвала действия полиции оправданными.

Minval.az