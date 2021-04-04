Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что нынешние парламентские выборы в стране станут самыми дорогими.

«Благодарю всех, кто участвовали в подготовке выборов. Они проделали огромную работу… Это самые дорогие выборы. Скорее всего, они обойдутся в 150 миллионов болгарских левов (около 76 миллионов евро — ред.)», — цитирует его местное издание Novinite.

Как отметил Борисов, примерно 50 миллионов левов (25 миллионов евро) ушло на аппараты для голосования.

Сам премьер-министр уже проголосовал на избирательном участке в своем родном городе Банкя.

«Я желаю всем удачи. Партия ГЕРБ провела самую терпимую кампанию, мы никого не оскорбили, и мы получили огромную поддержку от всех моих европейских коллег», — добавил он.

Избирательные участки открылись в это воскресенье в 7.00 и закроются в 20.00.

В выборах принимают участие 22 партии, 8 коалиций, а также независимые кандидаты. Всего на места в парламенте претендуют 6985 кандидатов. По всей стране открылись почти 12 тысяч избирательных участков и еще 465 заграницей.

Предыдущие выборы прошли 26 марта 2017 года. Победу тогда одержала партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), набрав 33,54% голосов, Болгарская социалистическая партия (БСП) заняла второе место с 27,93% голосов.

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