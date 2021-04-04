Чрезвычайное положение было объявлено во Флориде после утечки из большого пруда токсичных сточных вод в заливе Тампа, cообщает BBC News.

Более 300 домов в этом районе эвакуировали, а автомагистраль рядом с водохранилищем Пайни-Пойнт была перекрыта.

Чиновники заявили, что в резервуаре площадью в 31 гектар содержится вода с фосфором и азотом со старого фосфатного завода. Выявлена небольшая концентрация радия, урана и радона.

Попытки устранить утечку поздно вечером в пятницу, закрыв дыру камнями и другими материалами, оказались безуспешными.

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