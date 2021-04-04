В сомалийской столице Могадишо в результате взрыва, устроенного террористом-смертником, погибли пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По имеющимся данным, смертник взорвал себя в чайной, которая пользовалась особой популярностью среди молодежи.

«Шесть человек, четверо из которых молодые люди, ребенок и террорист-смертник, погибли в результате взрыва. Еще четверо были ранены», — уточнил представитель полиции Садик Дудише.

Он рассказал, что террорист вошел в толпу, пьющую чай на открытой площадке возле полицейского участка, после чего прогремел взрыв.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Minval.az