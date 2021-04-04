Власти США остановят производство вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca на заводе Emergent Biosolutions в Балтиморе, штат Мэриленд. Соответствующее решение приняла администрация американского президента Джо Байдена, пишет The New York Times.

Завод продолжит производство препарата американской Johnson & Johnson, с помощью чего США хотят ускорить темпы вакцинации в стране.

Руководство AstraZeneca ведет переговоры о поиске новой площадки для производства вакцины в США. Представитель завода уточнил, что производство препарата не будет прекращаться, пока на предприятие не поступит измененная версия договора.

Власти приняли такое решение после того, как 15 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson оказались испорченными из-за смешения по ошибке компонентов препаратов двух производителей. Сотрудники завода американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от коронавирусной инфекции, что привело к потере 15 миллионов доз препарата. Из-за произошедшего FDA проводит проверку завода.

Ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявили, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) также заявило об отсутствии оснований для отказа от применения этой вакцины.

Minval.az