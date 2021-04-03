В Сербии 107-летняя жительница города Нови-Сад успешно привилась от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную поликлинику.

Женщину зовут Илона Ковач, она родилась в 1914 году. Она получила вторую дозу вакцины на дому.

«Госпожа Ковач чувствует себя отлично. Важно, что она сама выразила желание вакцинироваться и сейчас жива и здорова», — приводятся слова координатора отдела по работе с общественностью поликлиники Зорки Бакович.

Врачи не стали называть препарат, которым привилась женщина, потому что «все они полезные».

Minval.az