В течение суток в территориальных водах Турции спасен 231 нелегальный мигрант, выдворенный из вод Греции. Об этом сообщает в субботу Командование Управления береговой охраны Турции.

Было зафиксировано семь отдельных инцидентов, связанных с выдворением мигрантов в территориальные воды Турции в Эгейском море.

Катера турецкой береговой охраны были задействованы для спасения мигрантов у побережья провинций Измир, Балыкесир и Чанаккале.

Сотни нелегальных мигрантов доставлены в безопасные районы.

Спасенные люди поблагодарили сотрудников береговой охраны Турции.

Minval.az