Цены на сувениры из королевского двора Великобритании сильно упали из-за скандального интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Об этом пишет издание Mirror.

По подсчетам издания, фарфоровые фигурки принца Гарри и Меган Маркл в свадебных нарядах подешевели со £195 до £146,5. Разница составила около 25%. Цена пластиковых фигур также существенно сократилась: с £18 до £12.

«Возможно, цена упала вместе с падением спроса, что могло быть связано с тем, что коллекционеры памятных вещей проявили чувство лояльности Ее Величеству в связи с ситуацией с герцогом и герцогиней», — сказал один из собеседников издания.

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