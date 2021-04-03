В столице Египта Каире началась торжественная церемония перевозки 22 мумий египетских фараонов. Об этом пишет РИА Новости.

Забальзамированные тела вывозят из здания Египетского национального музея. Организаторы называют церемонию «золотым парадом фараонов». Колонну из саркофагов возглавляют облаченные в одежды живших тысячелетия назад египтян всадники-стражники.

Кортеж пройдет пять километров вдоль Нила. Тела будут доставлены в Национальный музей египетской цивилизации, который был недавно построен в древнем районе Каира Фустате.

Среди перемещаемых тел 18 мумий и четырех цариц семнадцатой-двадцатой династий, в том числе фараоны Рамзес II, Тутмос III, Сети I и царица Хатшепсут.

В церемонии участвует президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Министр по делам древностей и туризма Египта Халед аль-Анани заявил, что церемония — «самое большое культурное мероприятие в Египте за последние годы». Он также заявил, что такой «переезд» необходим, потому что в музее «не хватало достойного для экспозиции и хранения мумий фараонов места».

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