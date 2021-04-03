Аппарат для дистанционного зондирования Земли «Космос-2525» сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном, следует из данных NORAD. Российский военный спутник для дистанционного зондирования Земли «Космос-2525», запущенный в 2018 году, сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном. Это следует из данных командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), размещенных в субботу, 3 апреля, на сайте space-track.org, который по заданию ВВС США отслеживает перемещение искусственных спутников Земли.

По сведениям американских военных, аппарат вошел в атмосферу Земли 1 апреля. Его разрушение произошло примерно в 07.43 мск над южной частью Тихого океана.

Что послужило причиной схода с орбиты, не сообщается. В российском Минобороны РФ информацию пока не прокомментировали.

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