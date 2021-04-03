Главный министр индийского штата Махараштра предупредил в пятницу о полном локдауне для обуздания коронавирусной инфекции, если люди не будут ограничивать свое передвижение, так как в стране был зафиксирован рекорд по COVID-19 за последние 6 месяцев, сообщает Reuters.

Штат Махараштра, который считается самым богатым в Индии, сильно пострадал от коронавируса: в стране в целом сейчас зарегистрировано 12,3 миллиона случаев, включая 81 466 новых случаев инфицирования, зарегистрированных в пятницу, по данным министерства здравоохранения.

«Считайте это предупреждением, что я могу наложить полный локдаун в ближайшие пару дней, если все останется по-прежнему», — сказал главный министр штата Махараштра Уддхав Теккерей в ходе телевизионного обращения.

Он отметил, что люди не принимают необходимых мер предосторожности, например, не надевают маски и не избегают ненужных поездок.

«Ситуация в штате вызывает беспокойство. Если она продолжится, нашей инфраструктуры здравоохранения будет недостаточно в ближайшие 15-20 дней», — добавил Теккерей.

Индия занимает третье место по смертности от коронавируса после США и Бразилии, и несколько штатов рассматривают возможность введения новых ограничений. Число погибших в стране достигло 163 396 человек, а в пятницу было сообщено о 469 новых случаях смерти.

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