Четвертая волна распространения коронавируса началась в двух провинциях Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента исламской республики Хасана Роухани.

«К сожалению, в двух провинциях началась четвертая волна, а в ряде других провинций она может начаться, если мы не будем соблюдать [медицинские протоколы]», — приводит слова Роухани его пресс-служба. Он не уточнил, о каких провинциях идет речь.

В последние дни в Иране наблюдается рост числа заражений коронавирусом. 1 апреля в стране впервые с начала декабря было выявлено более 11 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки. Согласно официальной статистике, по состоянию на 2 апреля общее число инфицированных в Иране достигло 1 908 974, а количество летальных исходов — 62 876. Всего в республике выздоровели 1 633 949 человек.

Minval.az