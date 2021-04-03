В США Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разрешил полностью вакцинированным людям путешествовать по США, не проходя тестирование на коронавирус или не отправляясь на самоизоляцию. Об этом сообщает Associated Press.

В тоже время, директор CDC Рошель Валенски призвала к осторожности и сказала, что она «выступает против обычных поездок в целом», учитывая рост числа заболевших.

По данным CDC, более 100 миллионов человек в США (около 30% населения) получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Человек считается полностью вакцинированным через две недели после получения последней необходимой дозы.

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