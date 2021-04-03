Президент Аргентины Альберто Фернандес, привившийся российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщил о положительном тесте на антиген к коронавирусу. Он сказал, что ждет подтверждения методом ПЦР-тестирования, изолировался и уведомил всех, с кем контактировал в последние 48 часов.

«Хочу сказать вам что сегодня в конце дня, после повышения температуры до 37,3°C и легкой головной боли, я провел тест на антиген, и он показал положительный результат. Пока я жду подтверждения тестом ПЦР, я изолировался и следую правилам и инструкциям моего лечащего врача»,— написал Фернандес в Twitter. Он отметил, что сейчас чувствует себя хорошо.

Аргентина входит в число стран, которые одобрили применение вакцины «Спутник V». 62-летний Альберто Фернандес получил первую дозу вакцины в январе, после того как аргентинский регулятор допустил ее к использованию среди людей старше 60 лет.

Minval.az