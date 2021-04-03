Во Франции еще два человека скончались из-за тромбоза, который возник после прививки вакциной AstraZeneca. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщается на сайте Национального агентства по безопасности лекарственных средств (ANSM).

Сообщается, что в период с 19 по 25 марта во Франции было выявлено три случая тромбоза после вакцинации данным препаратом, два из которых закончились смертью пациентов.

В Агентстве отметили, что речь идет об «атипичных тромбозах», то есть поражении крупных вен, по большей части мозга, но также желудочной полости, что является зонами, атипичными для образования тромбов. Эти тромбозы, считают специалисты, могли быть вызваны снижением количества тромбоцитов в крови, либо нарушением свертываемости крови.

Всего с начала вакцинации во Франции зафиксировано 12 случаев тромбозов, четыре из которых оказались смертельными.

В связи со сложившейся ситуацией французское санитарное агентство рекомендует всем тем, кто будет плохо чувствовать себя в течение более трех дней после прививки, немедленно обращаться к врачам. Симптомы могут выражаться в трудности дыхания, возникновении болей в грудной клетке, отеках ног, болях в брюшной полости, сильных головных болях, нарушении зрения, появлении темных пятен на месте инъекции.

Minval.az