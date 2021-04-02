Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл в пятницу с инспекцией в расположение одной из частей сил спецназа на острове Гекчеада в Эгейском море.

Главу оборонного ведомства в поездке сопровождают начальник Генштаба ВС Яшар Гюлер, командующие сухопутными войсками, ВМС и ВВС Умит Дюндар, Аднан Озбал и Хасан Кючюкакюз, передает «Анадолу».

В аэропорту «Гекчеада» главу оборонного ведомства встретил командир Второго корпуса ВС Турции, генерал Мустафа Огуз, глава местной администрации Серхат Доган и другие.

Министра проинформировали о миссии части, которую прозвали «полком ветра».

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