Баку и Анкара должны стремиться к подписанию соглашения «О свободной торговле» и либерализации торговли, в том числе осуществлению расчетов в национальных валютах, заявила министр торговли Турции Рухсар Пеккан.

«Нашей целью должно быть соглашение о свободной торговле. Список товаров, подпадающих под соглашение о преференциальной торговле с Азербайджаном, настолько ограничен, что это не соответствует взаимоотношениям между двумя странами. Сейчас мы работаем над списком из более 150 различных товаров. Однако, для понятия единого рынка нам больше подходит соглашение о свободной торговле с Азербайджаном», сказала Пеккан в Баку на встрече с министрами экономического блока правительства Азербайджана.

Турецкий министр добавила, что работа над развитием торгово-экономических отношений между двумя странами будет продолжаться.

«Мы должны говорить не о списках товаров, а о либерализации нашей торговли. Для реализации задачи, поставленной перед нами президентами двух стран по доведению взаимного товарооборота до $15 млрд в год, нам необходимо устранить взаимные препятствия для ведения торговли и больше внимания акцентировать в расчетах по торговым операциям в местных валютах»,- подчеркнула Пеккан.

Министр также отметила «чрезвычайную важность инвестиций в отношениях между двумя странами» и выразила готовность турецкой стороны ко всем видам сотрудничества в области инфраструктуры и других работ на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана в Карабахе .

Пеккан также подчеркнула необходимость развития сотрудничества в области цифровой торговли и отметила, что Азербайджану следует устранить дорожные сборы и снизить до разумного уровня сборы на каспийские перевозки Ro-Ro.

Minval.az