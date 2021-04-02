Вооруженные силы Ирака поймали так называемого «эмира Тигра» — одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство». Об этом рассказал генерал-лейтенант Яхья Расул в своем Twitter.

Во время миссии в центральном Ираке вооруженным силам страны удалось выследить террориста и устроить засаду. «Благодаря усилиям героев из контртеррористической службы мы арестовали нового «эмира региона Тигр»», — отметил Расул.

Помимо этого, спецслужбе удалось уничтожить три мотоцикла и туннель, который захватили боевики. Расул напомнил, что ранее в Ираке убили еще одного эмира в ходе очередной операции.

Другие подробности относительно ареста нового лидера ИГ не разглашаются.

Minval.az