Турция планирует создать первую вакцину против COVID-19 отечественного производства к концу лета, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает «Анадолу».

Об этом глава ведомства заявил, выступая на брифинге Всемирной организации здравоохранения для СМИ в режиме видеоконференции.

«Я верю, что наша первая вакцина будет успешно подготовлена к августу, сентябрю, к концу лета», — сказал Коджа.

«Работа по разработке вакцин в Турции продолжается быстрыми темпами. Мы уверены, что в короткие сроки произведем нашу собственную вакцину», — добавил он.

Коджа отметил, что на данный момент 18 турецких вакцин-кандидатов внесены в список зарегистрированных ВОЗ.

Министр обратил внимание, что Турция взяла на себя «роль посредника», установив «дипломатические мосты» между странами-производителями вакцин и странами, испытывающими проблемы с доступом к вакцинам против COVID-19.

Minval.az