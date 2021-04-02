Турция отправила в Бангладеш партию гуманитарной помощи для нужд беженцев из народности мусульман-рохинья, бежавших от насилия в штате Аракан в Мьянме, передает «Анадолу».

Груз будет использован в полевом госпитале, который заменит турецкий госпиталь, пострадавший в результате сильного пожара в одном из крупных лагерей беженцев в Бангладеш.

Военно-транспортный самолет типа A 400M с медикаментами, палатками, больничным оборудованием на 50 коек и вспомогательными материалами на борту вылетел из военного аэропорта «Этимесгут» в Анкаре.

В Бангладеш спецбортом направилась также группа сотрудников Минздрава Турции численностью в 13 человек.

Груз помощи подготовлен по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), Министерством здравоохранения и Министерством окружающей среды и градостроительства Турции.

27 марта Турция отправила в Бангладеш полевой госпиталь для нужд беженцев-рохинья, а также команду медиков и сотрудников гуманитарных структур, в целом 22 человека.

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