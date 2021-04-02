Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании проанализировало десятки сообщений о случаях тромбоза после вакцинации против коронавируса препаратом компании AstraZeneca, говорится в еженедельном обзоре, передает «Лента.ру».

Всего эксперты изучили отчеты о 30 случаях образования тромбов и низкого содержания тромбоцитов, поступившие до 24 марта включительно. Из них 22 сообщения касались тромбоза церебральных венозных синусов. О таких случаях вакцинации препаратом от Pfizer-BioNTech не сообщалось.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило об отсутствии оснований для отказа от применения вакцины против коронавируса, разработанной британо-шведской компанией AstraZeneca. Как заявил регулятор, «нет никаких доказательств, которые поддерживали бы ограничение использования вакцины AstraZeneca для любого населения».

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