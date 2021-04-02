Глава Пентагона Ллойд Остин в четверг в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал Анкару отказаться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом говорится в письменном заявлении по итогам переговоров, которое американский министр разместил у себя в Twitter.

«Остин и Акар обсудили нестабильную обстановку на восточном и южном флангах НАТО, в том числе вызовы, которые представляет собой Россия», — утверждается в документе.

«Министр Остин отметил важность работы по укреплению американо-турецкого сотрудничества между военными структурами и призвал Турцию не оставлять в своем распоряжении российскую систему ЗРС С-400», — отмечается в нем. Остин «подчеркнул приверженность двусторонним отношениям США и Турции в сфере обороны и коллективной безопасности по линии НАТО».

Руководитель американского военного ведомства поблагодарил Турцию за ее роль в проведении операций на территории Афганистана и поддержку мирного процесса в этой центральноазиатской республике. Министры обороны также обсудили «усилия по снижению напряженности в Восточном Средиземноморье». «Министр Остин выделил сотрудничество между союзниками и партнерами на Черном море, включая недавние учения с участием [ракетного крейсера ВМС США] USS Monterey и [эскадренного миноносца ВМС США] USS Thomas Hudner, а также турецких ВМС», — говорится в документе.

Как отмечается в распространенном заявлении турецкого оборонного ведомства, стороны также уделили внимание «развитию общего понимания перспектив региональной и глобальной безопасности» и «решению вопросов на основе духа стратегического партнерства».

Minval.az