В районах Сирии, подконтрольных режиму Башара Асада, продолжается острый топливный кризис. В густонаселенных городах страны почти не работает общественный транспорт и отсутствует междугороднее сообщение.

Кризис еще больше обострился после того, как две недели назад террористы YPG [сирийское крыло PKK] отказались поставлять режиму Асада топливо из-за накопившихся долгов.

Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на местные источники, острая нехватка топлива наблюдается в таких густонаселенных городах, как Дамаск, Алеппо, Лазкийе, Тартус и Хама.

Люди вынуждены часами стоять на остановках, чтобы добраться до работы или школы и вузов.

У автозаправочных станций выстраиваются длинные очереди.

АА засняло многометровые очереди к АЗС в Хаме и городе Лазкийе, считающемся крепостью режима Башара Асада, и толпы граждан на автобусных остановках в городе Хама.

Тем временем режим Асада пытается выйти из сложившейся ситуации, повышая цены на топливо.

Как сообщают подконтрольные Асаду СМИ, отчаявшись перед лицом кризиса, режим удвоил плату за такси в таких провинциях, как Алеппо, Дамаск и Тартус, а также поднял стоимость проезда на автобусе. Но этот шаг не дал желаемого результата.

Ввиду топливного кризиса автобусные компании отменили некоторые маршруты между городами в контролируемых режимом регионах.

Мирный житель из Алеппо, пожелавший остаться неназванным из соображений безопасности, сообщил агентству «Анадолу», что не смог добраться из Дамаска в Алеппо из-за топливного кризиса.

«Хотели с братом поехать в родной город. Но транспортные компании на автовокзале сообщили, что многие рейсы отменили из-за дефицита топлива», — сказал мирный житель.

По его словам, после отчаянных поисков билета им все же удалось попасть в Алеппо.

«К счастью, нашли компанию, организующую рейс в Алеппо. Но заплатили втрое дороже. За пять-шесть часов пути – 150 тыс. сирийских лир», — отметил он.

В настоящее время 150 тысяч сирийских лир соответствуют 2-3-кратному размеру средней зарплаты офицера в Сирии.

Тем времен газета «Родина», известная близостью к режиму Асада, пишет, что Минтранс режима Асада принял дополнительные меры для разрешения проблемы с междугородним сообщением в прибрежной полосе.

Ведомство увеличило число ежедневных рейсов на линии Лазкийе — Джебле — Тартус.

Minval.az