Власти Нидерландов разрешили публике присутствовать на песенном конкурсе «Евровидение», который должен пройти в мае в Роттердаме, для проверки безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии COVID-19, сообщается на официальном сайте конкурса.

«Мы приветствуем данное решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу «Евровидение» в мае», — говорится в заявлении исполнительного супервайзера конкурса Мартина Остердала, опубликованном на сайте «Евровидения».

Как передает Нидерландская вещательная корпорация (NOS), кабинет министров Нидерландов намерен провести эксперимент, чтобы выяснить, как можно безопасно проводить массовые мероприятия с большой аудиторией.

На всех девяти шоу – шести репетициях, двух полуфиналах и финале – одновременно смогут присутствовать максимум 3,5 тысячи зрителей. Однако, чтобы быть допущенными на мероприятие, они должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. 3,5 тысячи человек – это примерно половина ожидаемого количества в прошлом году.

В то же время власти не исключили, что зрителям придется смотреть «Евровидение» по телевизору, если ситуация с распространением коронавируса в стране будет ухудшаться. Кроме того, из-за ограничений на поездки, на конкурсе пока приветствуются только зрители из Нидерландов.

Международный конкурс песни «Евровидение», отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Ранее организаторы конкурса сообщали, что конкурс планируется провести в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Minval.az