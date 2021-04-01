Microsoft выиграла контракт Минобороны США на поставку более 120 000 шлемов дополненной реальности. В течение ближайших 10 лет корпорация может получить по нему от Пентагона до 21,88 млрд долларов.

Шлемы будут основаны на устройстве HoloLens (цена последней модели — 3500 долларов), разные версии которого Microsoft продает начиная с 2016-го года.

Однако при этом гаджеты доработают под нужды военных. Как отмечает CNBC, сделка показывает: AR-устройства, в разработку которых вложены годы труда и миллиарды долларов, могут приносить корпорации значимую выручку.

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